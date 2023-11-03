شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة أعمال سعودية تعرض مليون و400 ألف دولار لمن يتزوجها وهذا هو شرطها الوحيد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيدة أعمال سعودية تعرض مليون و400 ألف دولار لمن يتزوجها وهذا هو شرطها الوحيد!، تقوم العديد من السيدات السعوديات بطرق مختلفة لمنح عروض الزواج، وتشتمل على تقديم مبالغ مالية كبيرة لأولئك الذين يوافقون على شروطها، وقد نشرت إحدى المجلات السعودية تقريرًا حول سيدة أعمال ثرية تعيش في المملكة العربية السعودية، تبلغ من العمر 33 عامًا، وتبحث عن شريك حياة، وتعرض تقديم مبلغ قدره مليون و 400 ألف دولار، على شرط أن يكون الزواج “مسيارا”.

عرض الزواج من سيدة سعودية

أشارت المجلة إلى أن السيدة المذكورة رفضت الكشف عن هويتها، ولكنها تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، وقد أكدت أن الزواج يشكل هاجسًا رئيسيًا بالنسبة لها، لأنها سبق أن تزوجت في السابق وخرجت من هذه الزواج بطلاق، وبينت أن سبب طلاقها كان لأن زوجها كان يسعى للحصول على ثروتها وكان طماعًا بشكل كبير، ومع ذلك في الوقت الحالي، لا تهتم إذا كان الزوج المحتمل يبحث عن أموالها أم لا، بسبب صبرها الذي استمر لمدة تقرب من ثلاث سنوات ولم تتحمل فترة زمنية أطول من ذلك.

التواصل مع السيدة التي ترغب في الزواج

فقررت السيدة تسهيل عملية تقديم طلبات الزواج منها عن طريق إرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة، وتطلب في هذه الرسالة أن يتم ذكر اسم الشخص المهتم بالزواج ورقم هاتفه وعمره، وذلك لتتمكن من الاتصال به في الوقت المناسب بالنسبة لها.

ومن المعروف أن هناك عددًا كبيرًا من الفتيات السعوديات اللاتي يواجهن صعوبة في إيجاد شريك حياة، حيث تشير دراسة حديثة إلى أن هناك نحو مليون ونصف الفتاة يعانين من العنوسة، ولذا يتقدمون بعروض زواج مثيرة للاهتمام بهدف الحصول على فرصة زواج ناجحة