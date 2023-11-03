"اكتشف أسهل وصفة طبيعية مذهلة للتخلص من الجلد الميت في الوجه والجسم - ستدهشك النتائج!"

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عدن - ياسمين التهامي - يبحث الكثيرين وخاصة الفتيات عن وصفات جديدة وفعالة للحصول على بشرة نضرة حيث أن مشاكل البشرة وتراكم الجلد الميت عليها هي اكثر المشاكل الجلدية شيوعًا، لذلك يجب إزالة الجلد الميت بشكل مستمر لضمان الحصول على بشرة صحية ونضرة، وفي نفس الوقت يفضل الناس الوصفات الطبيعية التي لا تحتوي علي أي مواد كيميائية يمكن أن تضر الجلد، اليوم سوف نعرض بعض الوصفات الطبيعية التي ستساعدك في الحصول على بشرة جميلة وصافية.السكر البني. تعمل هذه الوصفة على التخلص من الجلد الميت من الوجه وجميع أنحاء الجسم. المكونات:- ملعقة كبيرة من السكر بني. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز. طريقة التحضير:- يتم خلط الزيت مع السكر البني. نضع الخليط على الوجه مع التحريك المستمر لبضع دقائق. يتم ترك الخليط على الوجه لمده 5 دقائق ثم يتم الغسل بماء فاتر. نقوم بتكرار الوصفة لمرة او مرتين اسبوعياً حتى نحصل على افضل النتائج. وصفة صودا الخبز. ا - ملعقة كبيرة من صودا الخبز. كبسولة فيتامين هـ. ماء. طريقة التحضير:- نقوم بفتح كبسولة فيتامين هـ ونضيفها على صودا الخبز. نقوم بإضافة الماء بحرص حتى نحصل على خليط متماسك يمكن أن نضعه على البشرة. نضع الخليط على البشرة ونقوم بفركه لمدة 3 دقائق. نقوم بتكرار الوصفة كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. وصفة السكر والعسل. المكونات:- ملعقة كبيرة سكر. ملعقة صغيرة عسل. طريقة تحضير:- يتم خلط السكر مع العسل. نقوم بفرك الخليط على الوجه ويمكن ايضاً استخدامه على كافة أجزاء الجسم. يتم غسل الوجه والجسم بعد 5 دقائق ونقوم بتكرار الوصفة مرتين اسبوعياً وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم .. لن تصدق كيف ستكون النتيجة"!

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