اكتشف العلاجات السحرية لآلام الركبة في مطبخك .. استخدمها الآن واستمتع بالنتائج المدهشة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسباب آلام الركبة

السمنة هي السبب الرئيسي لآلام الركبة التي يعاني منها الكثيرون في الوقت الحالي. فالسمنة تضع ضغطاً إضافياً على مفاصل الركبة، وهذا يسبب الألم بغض النظر عن العمر. قد يتحول هذا الألم إلى مشكلة مستمرة لبعض الأشخاص على مدى الحياة.

يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لآلام الركبة، ومن أبرزها:

زيادة الوزن والإصابات الطفيفة في الأربطة

زيادة الوزن يمكن أن تضع ضغطاً زائداً على مفاصل الركبة، مما يؤدي إلى الألم. بالإضافة إلى ذلك، الإصابات الطفيفة في الأربطة يمكن أن تسبب تمزقاً أو تمدداً فيها، مما يؤدي إلى آلام الركبة.

خلع الركبة

خلع الركبة هو حالة تحدث عندما يتحرك المفصل عن مكانه الطبيعي. هذا يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الركبة وقد يتطلب علاجاً طبياً.

التهابات في مفصل الركبة

التهابات في مفصل الركبة يمكن أن تسبب ألماً وتورماً في المنطقة المحيطة بالمفصل. قد تحتاج هذه الحالة إلى علاج طبي لتخفيف الألم والتورم.

التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة تحدث عندما يتضرر غضروف المفصل. يمكن أن يسبب هذا الالتهاب ألماً وتورماً في الركبة وقد يؤثر على حركتك.

التهاب المفصل الروماتويدي

التهاب المفصل الروماتويدي هو حالة مزمنة تتسبب في التهاب المفاصل. يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى ألم شديد وتورم في الركبة، وقد يؤثر على قدرتك على الحركة.

التغيرات المرتبطة بالعمر في مفصل الركبة

مع التقدم في العمر، يمكن أن يحدث تآكل في غضروف مفصل الركبة. هذا التآكل يمكن أن يسبب ألماً وصعوبة في الحركة في الركبة.

انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم

انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم يمكن أن يؤثر على صحة العظام والمفاصل، وقد يسبب آلام في الركبة.

بعض أنواع سرطانات العظام

بعض أنواع سرطانات العظام يمكن أن تؤثر على المفاصل وتسبب آلام في الركبة. قد يكون الألم هو أحد الأعراض المبكرة لهذه الحالة.

العلامات والأعراض

قد يختلف موقع وشدة آلام الركبة حسب سبب المشكلة. تشمل العلامات والأعراض التي تصاحب ألم الركبة أحيانًا ما يلي:

انتفاخ وتيبس

احمرار ودفء عند اللمس

أصوات الفرقعة

عدم القدرة على فرد الركبة بالكامل

العلاجات المنزلية لآلام مفصل الركبة

عندما يعاني شخصٌ ما من آلام في مفصل الركبة؛ فإن أول شيء يفعله المرء هو الاعتماد على مسكنات الألم، ولكن قبل أن تذهب لزيارة صيدلي وتناول بعض الحبوب، حاول التفكير في العلاجات الطبيعية.

1- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات. يمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لزيت الزنجبيل في إزالة الألم، وكذلك شرب شاي الزنجبيل. يمكنك أيضًا تحضير الزنجبيل في ماء ساخن مع العسل والليمون وشرب 2-3 أكواب يوميًا حتى يخف الألم.

2- الكركم

الكركم له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يحتوي على مادة الكركمين وهي مادة كيميائية مضادة للالتهابات. يمكنك غلي نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون والكركم في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويضاف العسل حسب الرغبة، ويشرب هذا الشاي مرتين في اليوم.

3- الريحان

الريحان مضاد للالتهابات والتشنج، ويساعد في تخفيف آلام المفاصل والألم المصاحب لالتهاب المفاصل. يمكنك شرب شاي الريحان 3-4 مرات يوميًا لتخفيف آلام الركبة.

4- فلفل حريف

يحتوي الفلفل الحريف على مركبات تعمل كمسكن طبيعي للألم. يمكنك وضع معجون على المنطقة المصابة لراحة فورية.

5- ملح إبسوم

يعمل ملح إبسوم كمضاد للالتهابات؛ للحد من آلام المفاصل والتورم. يحتوي على المغنيسيوم والكبريتات، وكلاهما من العوامل القوية في تخفيف الآلام. يمكنك وضع ملعقة من ملح إبسوم في ماء الاستحمام الخاص بك والنقع فيه لمدة 30 دقيقة.

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