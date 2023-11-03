شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد المذيعة السعودية التي ظهرت اليوم وجننت العالم بجمالها الشديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صور ومقاطع فيديو للإعلامية السعودية الجميلة “مها عبدالله” حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل بجمالها وملامحها العربية الأصيلة التي استطاعت من خلالها أن تسحر المشاهدين وتخطف أنظارهم، وذهب البعض لوصفها بأنها أجمل من الأميرة السعودية رجوة التي تزوجت مؤخراً من ولي عهد الأردن وخطفت أنظار العالم بجمالها.ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تم تداولها للإعلامية والممثلة مها عبدالله، كان مقطع الفيديو الذي يوثق اول ظهور لها على قناة سكاي نيوز عربية، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير لاصق على جسمها ويكشف الكثير من معالم جسدها وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتغزلون بجسمها ويصفوه بأنه فاتن ومثير للغرائز.

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مها عبداللهمها عبدالله هي مذيعة وممثلة سعودية ولدت في 7 يوليو 1987، وتخرجت من كلية الاعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وكانت بدايتها كمذيعة في الإذاعة من خلال محطة «ميكس اف ام» وقدمت خلالها برنامج نفسي أنحف وذلك بعام 2010 وحتى 2014، ثم انتقلت بعد ذلك إلى محطة «إم بي سي اف ام» وذلك لفترة قصيرة حيث قدمت برنامج حمل اسم «966». واتجهت بعد ذلك إلى التقديم التلفزيوني من خلال قناة العربية وقدمت برنامج صباح العربية، وهو البرنامج الذي جعلها تكوّن شهرة واسعة وتجذب اهتمام الجمهور فزادت عدد المشاهدات على حساباتها الرسمية عبر المواقع، حتى قررت الاستقالة بعد خمسة سنوات من العمل مع قناة العربية، لتنتقل إلى قناة سكاي نيوز عربية.أما مسيرتها في التمثيل، فقد خاضت مها عبدالله تجربة التمثيل للمرة الأولى خلال البرنامج الكوميدي «هايبر لوب» الذي بث خلال شهر رمضان لعام 2019 لصالح قناة إم بي سي 1.

مواقعُ التواصل الاجتماعي للمذيعة مها

المذيعة السعودية مها عبدالله لديها حسابات شخصية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعي وتحظى بشهرة واسعة، ويمكنكم متابعة حساباتها على التطبيقات التالية:

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لمتابعة حساب تويتر: “من هنا“.

لمتابعة حساب سناب شات: “من هنا“.

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