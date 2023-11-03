شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات جبارة تغسل الكلى وتنظف الكبد وتنقي الدم وتدعم جسمك بالزنك والحديد الضروري ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الكلى بمثابة مصفاة للجسم من السموم وتنقية الدم وإزالة الفضلات وطردها خارج الجسم في صورة بول أو عرق.

لذلك تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية بالجسم للقيام بوظائفها، وإليك 7 مشروبات ساعد في الحفاظ على عمل الكليتين بسعادة وصحة، حسب ما جاء في موقع "odditycentral"

1- Dandelion Tea شاي الهندباء

يعتبر شاي الهندباء مصدرًا جيدًا للفيتامينات A وB-C وC وD والحديد والبوتاسيوم والزنك، كما أنه مدر للبول (يجعلك تبول أكثر) ويحل محل البوتاسيوم المفقود في البول، تستخدم الهندباء في الأدوية الأمريكية الأصلية لعلاج أمراض الكلى ويعمل كمضاد للالتهابات وإذابة حصوات الكلي ولكن عليك استشارة الطبيب أولاً واستخدمه فقط لمدة شهر في المرة الواحدة.

2- عصير البنجر

يعد عصير البنجر منظفا رائعا للكلى والكبد، كما أنه يعمل على التقليل من حموضة البول، ويقلل من فرص تكون حصوات الكلى لما له من قدرة على امتصاص الكالسيوم من الدم.

3- شاي الزنجبيل

يعمل على تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض الكلى وتهدئة المعدة وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

قم بوضع الزنجبيل المغسول غير المقشر في ماء ساخن، وقم بتغطيته واتركه لمدة 5 دقائق أو أكثر يمكنك تحليته بالعسل الأبيض حسب الرغبة.

4 - عشب القراص Stinging Nettle

يشتهر نبات القراص اللاذع باستخدامه في صناعة الأدوية لعلاج أمراض الكلي ويعرف بقدرته على تقليل الالتهابات، كما أنه نبات مدر للبول، ويعمل على طرد البكتيريا من المسالك البولية.

اشرب كوبًا إضافيًا من الماء مع كل كوب من الشاي لمساعدة الكليتين على الغسل.

5- عصير الليمون

يستخدم الليمون لتطهير الدهون وتنظيف الكبد، حيث إنه يحتوي على سترات تساعد على إزالة الكالسيوم من الكلى، وبالتالي تعمل علي تكوين حصوات الكلى. قم بعصر 5 حبات ليمون في ربع ماء بارد.

6- التوت البري

يستخدم عصير التوت البري لعلاج عدوى المثانة والحفاظ على صحة الكلى ويعمل أيضا على منع تكون حصوات الكلى.

7- شاي الكركم

يعد الكركم بمثابة مطهر رائع للكلى ومضاد قوي لمعالجة الالتهابات المرتبطة بمرض الكلي المزمن، كما أنه يعمل على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكبد.