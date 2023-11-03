شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب قاتل.. مشروب يتناوله الجميع يقضي علينا دون أن نشعر ويدمر عضلة القلب خطير جدًا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكوليسترول وعلاقته بأمراض القلب، ستلاحظ أن الكوليسترول مرتفع نسبيًا في الدم؛ ويرجع ذلك أن نسبته تكون مرتفعة في بعض المشروبات، وهذا يجعله يؤثر على صحة قلبك، وقد تصاب هنا بنوبات القلب أو قد يحدث لك جلطات، ويرجع ذلك أن الكوليسترول ما هو إلا مادة شمعية متواجدة بالشرايين، وذلك لأن الإنسان بحاجة إليها حتى يستطيع أن يبني صحته.

يؤدي زيادة الكوليسترول إلى حدوث مشكلة في التنفس، عدم قدرتك على المشي بسبب زيادة نسبة الكوليسترول، في كثير من الأحيان زياده نسبته تجلب لك جلطات دموية، هناك عديد من المشروبات التي تقوم برفع نسبته وأولهما المشروبات الغازية، وكذلك هناك مشروبات أخري، وفي هذه المقاله سوف نقدم لكم معلومات كافية عن الكوليسترول وعلاقته بأمراض القلب.

مشروبات فواكه غنية بالسكر: عندما تقوم بتناول المشروبات ستجد أنك تقوم بإضافة عديد من السكر، وفي تلك الحالة ستجد أن نسبة الكوليسترول في زيادة مستمرة بسبب تلك المشروبات، لذا من الأفضل أن تقوم بتقليل السكر قليل حتى لا تتأثر صحتك.

مشروب الميلك تشيك: جميعنا نحب ذلك المشروب، بل إن هناك بعض الأشخاص يعتبر ذلك مشروب أساسي بعد وجبة العشاء، ولكن تناول ذلك المشروب كثيرًا بالطبع سيؤثر على صحتك، كما أنه يقوم برفع نسبة الكوليسترول بالدم.

ما نتائج زيادة الكوليسترول بالشرايين؟ تمثلت نتائج زيادة الكوليسترول في الدم على النقاط الآتية وهي: زيادة نسبته تجلب لك السمنة المفرطة. أيضًا تقوم زيادة الكوليسترول بسد الشرايين وهنا تواجه مشكلة عدم وصول الدم إلى القلب. تلاحظ أنك دائمًا تشعر بالتعب الشديد.