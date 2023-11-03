نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في فلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، استهداف الصحفي الفلسطيني محمد أبو حطب مراسل قناة فلسطين، والذي استشهد مساء أمس الخميس، مع 11 من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، الجريمة البشعة التي تستهدف الصحفيين في فلسطين وعوائلهم كما حصل مع عائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، بالإضافة إلى الإستهداف المستمر لمكاتب القنوات والوسائل الإعلامية كما حدث لمكتب وكالة الصحافة الفرنسية وعددا من المكاتب الصحفية في مدينة غزة التي تعرضت للقصف من طيران العدوان الصهيوني.

وأكد البيان، تضامن نقابة الصحفيين اليمنيين مع الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، مطالبة كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير العمل من أجل توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامة الشهود الذين ينقلون حقيقة ما يدور في غزة من جرائم بشعة.

وقال البيان، بأنه ومع "استمرار استهداف قوات الاحتلال الصهيوني للصحفيين في غزة يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 26، منهم 10 موظفين في مؤسسات إعلامية حسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي كشفت أنه منذ عام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 81 صحافياً، ثلثهم فقدوا حياتهم في الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة على غزة، خلال فترة 28 يوماً".