الأمم المتحدة تعلن تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة في اليمن جراء إعصار تيج

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية أممية عن تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة في اليمن جراء إعصار تيج الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان صحفي إن العاصفة المدارية ألحقت أضرارا بالغة بأكثر من 10 آلاف أسرة في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، مع تعطيل القدرة على الوصول للخدمات الصحية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بتداعيات مُهددة للحياة لنحو خمسمائة امرأة حامل.

وذكر الصندوق الأممي، أن آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق قامت بتسجيل نحو أحد عشر ألف أسرة متضررة، للحصول على حقائب الإغاثة الطارئة.

وأكد الصندوق أنه وبالتعاون مع الوكالات الأممية الأخرى، مستمر في إرسال الإمدادات الطارئة لمساعدة العائلات المتضررة من الإعصار.

