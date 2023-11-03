"أعلنوا الحرب على إسرائيل لكن هدفهم مكان آخر".. ماهي الأهداف الحقيقية لصواريخ الحوثيين في اليمن؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - رأى تحليل "ان الحوثيين يدركون القيود المفروضة على صواريخهم ويعرفون أنه حتى لو تسلل عدد قليل منها، فلن يتمكنوا إلا من إلحاق أضرار رمزية بأهدافهم الإسرائيلية".

وتساءل الكاتب والباحث زوران كوسوفاتش - في تحليل نشرة موقع الجزيرة الإنجليزية - لماذا تهتم الجماعة بشن الهجمات؟ الجواب بسيط: بإطلاق صواريخ كروز فإنهم لا يخوضون حرباً عسكرية بل حرباً سياسية. والهدف الحقيقي ليس إسرائيل، بل المملكة العربية السعودية، العدو اللدود للحوثيين.

لفهم ذلك، لا بد من النظر إلى تاريخ اليمن والتنافسات في منطقة الخليج العربي. حيث شهد اليمن ثورة عام 1962 أنهت قروناً من حكم أئمة الطائفة الشيعية الزيدية. لقد تغيرت البلاد بشكل عميق.

إذ أعلنت المرتفعات الشمالية ذات الأغلبية الشيعية جمهورية اليمن الشمالي الموالية للغرب. وتحالف مواطنوهم السنة في الجنوب مع الكتلة الشيوعية الشرقية باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وبعد حربين أهليتين، والتوحيد والمزيد من الانقسامات، وبحلول عام 1990، كان هناك انقسام رئيسي بين اليمن الموحد آنذاك ومعظم العالم العربي. عارض اليمن تدخل الدول غير العربية لطرد القوات العراقية من الكويت بعد أن غزا الرئيس صدام حسين الجارة الأصغر للعراق.

وردت المملكة العربية السعودية، التي دعمت التدخل العسكري الأمريكي، بطرد ما يقرب من مليون عامل يمني من المملكة. بالنسبة لليمن، وهي دولة فقيرة بالفعل، كان هذا يعني صعوبات اقتصادية إضافية.

وفي الوقت نفسه، وجد التنافس الطويل الأمد على النفوذ في الشرق الأوسط، بين المملكة العربية السعودية وإيران، مسرحاً جديداً في اليمن، حيث اندلعت حرب أهلية واسعة النطاق في عام 2014. وتدخلت القوتان في الصراع: فأرسلت الرياض علناً تحالفاً عربياً أفريقياً فضفاض؛ بينما لا ترسل إيران قواتها الخاصة ولكنها تدعم الحوثيين بشكل كامل.

وقد لقي ما يقرب من 100 ألف طفل حتفهم بسبب الجوع من بين 400 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب القتال أو المجاعة في حرب ثبت أنها واحدة من أكثر الصراعات دموية بالنسبة للمدنيين في القرن الحادي والعشرين.

وقد خفت حدة هذا الصراع إلى حد ما اعتبارًا من العام الماضي، ولكن لا يزال لدى اليمن "حكومتان" متنافستان، ولا تسيطر أي منهما بشكل كامل على البلاد.

إحداهما هي حكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من إيران، ومقرها العاصمة صنعاء، والتي تسيطر على معظم الأراضي. أما "الحكومة" الأخرى فتقيم نظرياً في ميناء عدن الجنوبي، لكن أعضائها يقضون أيامهم في الرياض، ولا يزالون يدعون أنهم الحكام الشرعيون الوحيدون.

ومن المثير للدهشة إلى حد ما، أنه في مارس من هذا العام، استجابت الرياض وطهران لجهود الوساطة الصينية العراقية وأعادتا العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات. ومن المرجح أن كلا الدولتين أرادتا نزع فتيل التوترات في اليمن، ولكن أيضًا استخدام التهدئة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية الأخرى. حيث كان لدى السعودية خطة كبيرة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

على هذه الخلفية، كان هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول بمثابة مفاجأة غير سارة للمملكة العربية السعودية. وفي غضون أيام، أفادت التقارير أنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستوقف خطط الصفقة المقترحة مع إسرائيل التي كانت واشنطن تحاول التوسط فيها.

وبينما كانت غزة تتعرض للهجوم، كان الدعم المسلح الوحيد للفلسطينيين، المحدود والخجول، يأتي من حزب الله، وكيل إيران. بدا إطلاق الحوثيين للصواريخ في 19 أكتوبر/ تشرين الأول وكأنه حدث لمرة واحدة.

لكن الطلقات المتكررة والأكبر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وإن كانت غير فعالة على الإطلاق، تشير على الأرجح إلى نمط يقول بأن مجموعة أخرى مدعومة من إيران تنضم إلى حرب الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض هذا الأسبوع إن "السعوديين أبدوا استعدادهم لمواصلة" العمل نحو التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. ولم تؤكد المملكة العربية السعودية ادعاء البيت الأبيض.

ومع ذلك، إذا كان هناك أي حقيقة في بيان البيت الأبيض، فإن إطلاق الحوثيين للصواريخ الأخيرة جعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى تحويل هذه الخطة إلى واقع.