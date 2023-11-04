عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" : حادث مروع في الصحراء السعودية قبل قليل

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 23:54

وثق مقطع فيديو تفاجئ عدد من الشباب بتقلبات جوية ورياح شديدة تداهمهم أثناء تنظيمهم كشتة في الصحراء.

وأظهر الفيديو الشباب يجلسون على كراسي بجانب خيمة، ويستمتعون بالأجواء الطبيعية وسرعان ما تغيرت حالة الجو بشكل مفاجئ.

وأبان الفيديو برق ورياح شديدة تداهم الشباب، وسقطت الخيمة عليهم، فيما سارعوا بالهروب من أسفلها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل، وأشار مغردون إلى أن هيئة الأرصاد كانت حذرت من التقلبات الجوية، واستنكروا عدم الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.