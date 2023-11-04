شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دولة خسيسة تحرق قلوب السعوديين وتفسد فرحتهم باستضافة بطولة كأس العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ١/‏١١, ٧:٠٣ ص] اااا: قررت أستراليا، دخول منافسة شرسة مع السعودية لا ستضافة بطولة كأس العالم ، وفقا لبيان صادر عن هيئة كرة القدم. [١/‏١١, ٧:٠٥ ص] اااا: إلا ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسم الأمر وأعلن أن السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034 وبالتالي من المتوقع أن تمنح هذا الشرف أواخر العام المقبل في حال تلبية جميع المعايير. وكان "الفيفا"، اختار في الرابع من أكتوبر الحالي، الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في الأرجنتين وأوروغواي وبارغواي احتفالا بالذكرى المئوية لإقامة النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 في أوروغواي تحديدا، علما بأن نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ودعا "الفيفا" حينذاك دول آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة مونديال 2034 بحلول 31 أكتوبر الجاري. وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من الإعلان في الرابع من أكتوبر. وأفادت وكالة "بلومبرغ" صباح الثلاثاء، بأن المملكة العربية السعودية على وشك استضافة كأس العالم 2034. مواضيع اضافية [١/‏١١, ٧:٠٦ ص] اااا: دولة خسيسة تحرق قلوب السعوديين وتفسد فرحتهم باستضافة بطولة كأس العالم.

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