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عدن - ياسمين التهامي - يواجه الإنسان أشياء غريبة أثناء النوم قد تكون متعبة ومرهقة، وتؤثر على جودة نومه. فالنوم هو الوقت المناسب لراحة الجسد الا ان هذه المراة تعاني كثيرا من الالم اثناء نومها مما جعل حياتها كانها في كابوس .وفقا لما ورد في صحيفة” ميرور” البريطانية، فإن سيدة بريطانية تهوى تربية الحيوانات وترعى قطة في منزلها، تعرضت لآلام في الرأس شديدة منذ فترة ولكنها توصلت في النهاية أنه لا يوجد حل سوى أن تراقب نفسها أثناء النوم لتفهم ما يحدث. تروي السيدة أنها كانت تنام وهي بحالة جيدة للغاية، ولكن تستيقظ على ألم شديد في الرأس وتؤكد أنها تسكن في المنزل بمفردها برفقة قطها فقط ولكن لم تتخيل أن القطة يمكن أن تتسبب في ذلك الألم.صدمت السيدة بعد ان استيقظت ذات يوم وفحصت فيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وتفاجأت بأن القطة التي ترعاها في المنزل تجلس فوق رأسها طيلة الليل وتقوم بخمش جلد رأسها بأظافرها. حسناء تضع كاميرا مراقبة في غرفتها لأنها تتألم كثيرا اثناء النوم.. وفي الصباح اكتشفت الكارثة؟

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