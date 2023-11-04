عدن - ياسمين التهامي - عندما أستقر في أحشائها حدثت المفاجاه ا فعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهر

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 02:02

خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، آآ ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته.

قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن شاهد إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.

عندما أستقر في أحشائها حدثت المفاجاه ا فعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهر