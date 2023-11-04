شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنظيف القولون في 8 دقائق يخرج من بطنك الفضلات والغازات وسيزول الانتفاخ وتخف بطنك. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسبب لنا القولون العديد من المشاكل أثناء عملية الهضم، فلابد من اتباع نظام غذائي صحي لهم عن طريق تناول الخضروات والفواكه والأطعمة المليئة بالالياف، لان هذه الاطعمة تعزز حركة الأمعاء المنتظمة، ويجب أن نمتنع عن تناول اللحوم الحمراء و اللحوم المشبعة بالدهون. تجنب عن تناول اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة حيث انها تسبب مرض سرطان القولون عليك تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات.

التوقف عن التدخين وتجنب تناول الكحوليات

الابتعاد عن تناول الكحول. هناك أكثر من طريقة مستخدمة لتنظيف القولون وهما كالاتى: عليك بشراء منتج لتطهير القولون او شراء حقنة القولون الخاصة التي تقوم بهذه الوظيفة تنظيف القولون في 8 دقائق يخرج من بطنك الفضلات والغازات وسيزول الانتفاخ وتخف بطنك..

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