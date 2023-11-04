شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يدلي بتصريحات غير متوقعه بعد لقائه مع الأمير محمد بن سلمان.. لن تصدق ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع الامير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية وقال كريستيانو رونالدو : كان لي شرف الالتقاء بولي العهد الامير محمد بن سلمان ومن الرائع أن أكون جزءاً من مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق البطولة الاولئ في المملكة. وجاء اللقاء على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات " إكس " . علق رونالدو على الصور : " من الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية العام المقبل " . يذكر أن السعودية تشهد العام المقبل إنطلاق بطولة كاس العالم للرياضات الإلكترونية.

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