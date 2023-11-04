درونز أمريكي فوق غزة.. البنتاغون يعترف بإرسال طائرات بدون طيار فوق غزة "بحجة إنقاذ الرهائن"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أن الجيش الأمريكي يطلق طائرات بدون طيار، زعم أنها "غير مسلحة" فوق قطاع غزة، لمساعدة إسرائيل في العثور على أكثر من 200 رهينة احتجزتهم حماس هناك خلال هجوم 7 أكتوبر. وفق مانقلت صحيفة نيويورك بوست.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر في بيان: "دعماً لجهود استعادة الرهائن، تقوم الولايات المتحدة بتحليق طائرات بدون طيار غير مسلحة فوق غزة، فضلاً عن تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكنا الإسرائيلي أثناء عمله في جهود استعادة الرهائن".



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها البنتاغون بعمليات الطائرات بدون طيار، والتي قال رايدر إنها "بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل".



وجاء هذا الكشف بعد أن رصدت بعض وسائل الإعلام على الأرض في إسرائيل طائرات أمريكية بدون طيار تحلق فوق غزة، على الرغم من تعهد الرئيس بايدن بعدم إرسال قوات أمريكية إلى الدولة اليهودية للمشاركة في الصراع.



ويستخدم الجيش طائرات بدون طيار في كل من الضربات العسكرية والاستطلاع، وعادةً ما تقوم طائرات بدون طيار غير مسلحة بتنفيذ العملية الأخيرة.





ودعمت الولايات المتحدة في البداية الاسرائيليين بعناصر من القوات الخاصة "للمساعدة في التدريب وتقديم المشورة بشأن استعادة الرهائن بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس إن تلك القوات الأمريكية غادرت البلاد منذ ذلك الحين.



وقال مسؤولون إن حفنة من الأمريكيين - ما يصل إلى 10 - ما زالوا بين الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحفيين يوم الجمعة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مازلنا نركز بلا هوادة على تأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين". "لقد ناقشنا هذه الجهود المستمرة اليوم".

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ29 على التوالي، شنّ غاراتها المكثفة على قطاع غزة، مخلفة وراءها سلسلة من المجازر الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 9 آلاف شهيد فلسطيني، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال التي تحاول التوغل إلى القطاع في عدة محاور.

المصدر: يمن شباب نت + الصحافة الامريكية