شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي يثير الجدل بما قاله عن فوائد شرب الخمور للقلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن خطورة تناول مشروبات الكحول، نافيا فائدتها للقلب وتنظيف الشرايين من الدهون.

وكتب النمر عبر حسابه في تويتر: لا أحد يخدعك بقوله: الكحول ممتاز للقلب وينظف الشرايين من الدهون. وأضاف: الصحيح، تناول الكحول من مسببات جلطات القلب وارتفاع الضغط والكلسترول وضعف عضلة القلب.

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