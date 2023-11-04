شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف يتحول إلى ساعة.. أحدث ابتكارات «موتورولا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة “موتورولا” في مؤتمر Lenovo Tech World 2023 عن ابتكارات جديدة في تصميم الهواتف الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتم تقديم نموذج تجريبي لهاتف ذكي بشاشة مرنة قياس 6.9 بوصة يمكن استخدامه بطرق متعددة.

أحدث ابتكارات موتورولا

يمكن تحويل الهاتف إلى ساعة بفضل التصميم المرن ويستخدم تقنية Adaptive Display في الشاشة، وتوفر الشركة أيضًا ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدم تخصيص خلفية الشاشة بحسب لون الملابس التي يرتديها، لا سيما عند ارتداء الهاتف كساعة.

تتم هذه العملية عن طريق التقاط صورة ورفعها للمساعد الذكي الذي يقوم بإنشاء صور بألوان الملابس نفسها، يمكن استخدام النموذج التجريبي للهاتف في وضع رأسي ثابت على أي سطح، حيث يعتمد تصميم الجهاز على تقنية تسهل عملية الطي.

الجزء السفلي من الجهاز ثابت ومسطح، في حين تكون بقية الشاشة بقياس 4.6 بوصة مواجهة للمستخدم، مما يتيح سهولة التصفح للإنترنت والتطبيقات.

مسح المستندات الرقمية

كشفت “موتورولا” أيضًا عن تقنية جديدة تسمى Mobile Doc Scan التي تمكّن من مسح المستندات الورقية وتحويلها إلى نسخ رقمية، تشمل التحسينات الجديدة إضافة لمسة من الذكاء الاصطناعي لتطبيق الكاميرا، مما يساعد على تقليل ظهور ثنايا الأوراق والظلال أثناء التصوير، مما ينتج عنه نسخ رقمية أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

هاتف يتحول إلى ساعة

تولي “موتورولا” اهتمامًا خاصًا حاليًا لتطوير مزايا متعددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الهواتف والحواسيب الشخصية، خاصة في التعامل مع النصوص، وتخطط الشركة لتقديم ميزة تلخيص النصوص بسهولة، بما في ذلك ملخصات لمحادثات النصوص والتقارير الطويلة وصفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني إلى نماذج مختصرة وواضحة.

تم تطوير مساعد شخصي جديد يُعرف باسم MotoAI ويعتمد على تقنية النماذج اللغوية النهائية (GPT) لتوفير تجربة تفاعلية محسنة للمستخدمين، يستخدم MotoAI الذكاء الاصطناعي لفهم الأوامر وتقديم المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام مثل تنظيم المواعيد وتذكير المستخدمين والإجابة على الأسئلة وتوفير المعلومات العامة وتشغيل التطبيقات والتحكم في إعدادات الهاتف.