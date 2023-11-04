من كنوزالطبيعة..هذه العشبة تنظف القولون وتقضي على جرثومة المعدة وتخلص الجسم من السموم

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عدن - ياسمين التهامي - فوائد القرنفل لجرثومة المعدة يجب أن يعرفها جميع الناس، ويعد القرنفل من النباتات أو الأعشاب الطبيعية التي تعرف بفوائدها المتعددة للمعدة وغيرها من أجزاء الجسم، ويمكن إضافته للمأكولات أو المشروبات الساخنة أو الحلويات كما يعرف بأنه نوع من التوابل العطرية ويمكننا أن نعرف المزيد من التفاصيل عنه.

فوائد القرنفل لجرثومة المعدة أشارت الأبحاث والدراسات أن القرنفل يحتوي على مركبات تساعد في علاج قرحة المعدة والتي تعرف بالقرح الهضمية. تعرف القرح الهضمية بأنها تقرحات تتشكل في بطانة المعدة أو المريء أو الإثنى عشر، وتحدث بسبب انخفاض البطانة الواقية للمعدة والتي تعود لعوامل مثل الإجهاد والعدوى والوراثة.

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