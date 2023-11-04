شكرا لقرائتكم خبر عن اخطر من السم .. مصيبة صحية تحل بالبشر بسبب الرمان لم ينتبة لها احد “احذرو قبل فوات الاوان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخطر من السم .. مصيبة صحية تحل بالبشر بسبب الرمان لم ينتبة لها احد “احذرو قبل فوات الاوان”