شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن هوية الفتاة السعودية التي عرضت 5 مليون ريال لمن يقبل الزواج منها .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على امتداد الأشهر القليلة الماضية تحول مقطع فيديو لفتاة سعودية إلى حديث الساعة بعدما عرضت مبلغ مالي ضخم لمن يتزوج منها , مما جعل الكثير من رواد التواصل الإجتماعي يكثفون البحث عن الفتاة إن كانت جادة أو مجرد تسلية .

وتفصيلا فقد اثارت فتاة سعودية موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانها عن عروضها كبيرة لمن يريد التقدم لها والزواج منها.

وقال وسائل اعلام خليجية أن الفتاة السعودية (ن.م.ع) عرضت 5 مليون ريال سعودي لمن يتزوجها ، واوضحت أن هاجس الزواج هو ما يؤرقها خصوصا بعد فشل زواجها الاول بسبب جشع زوجها السابق وطمعه وحبه للمال.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، في وقتها : لايهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أولا فأنا أبحث عن رجل يقدر العشرة الزوجية وواجباتها.. فأنا على استعداد ان اتزوج شاب و أدفع له 5 ملايين ريـال ويسكن معي في فيلتي الخاصة.

ولم يتسنى لنا التأكد من حقيقة التغريدة وما اذا كانت فتاة حقيقية تقف وراء العرض ، أم أنه حساب مزيف ووقعت وسائل الاعلام في فخ تزييفه واشاعاته.

يشار إلى أن مثل هذة الأخبار كانت قد انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير ، لكنها مالبثت أن اختفت بعد أن عرف المتابعين أنها مجرد اشاعات مزيفة يهدف مطلقوها إلى البحث عن الشهرة وتقوية حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، او رفع زوار منتدياتهم ومواقعهم الالكترونية..