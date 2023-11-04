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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مختص بالشأن العقاري عن تفاصيل جديدة حول أسعار الأراضي في حي حطين ونمار بمدينة الرياض. وفي مقطع فيديو نشره المختص، أكد أنه تم بيع أرض في مخطط حي نمار 3020 بسعر 149.66 ريال للمتر المربع، وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 125 ألف ريال، وتبلغ مساحة العقار 835 متر مربع. وأشار إلى أن موقع الأرض في مخطط د، وتمت الصفقة في تمام الساعة 2:41 مساءً بتاريخ اليوم و المختص أنه في حي حطين شمال الرياض، تم تنفيذ صفقات أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين ريال، وتبلغ مساحة العقار في إحدى الصفقات 504 متر مربع، وتم بيعها بسعر 11.911 ريال للمتر المربع. تم تنفيذ هذه الصفقات في يوم 2 أكتوبر. : ارتفاع جنوني لسعر الارض في العاصمة السعودية الرياض ...لايتخيل عقلك سعر المتر "فيديو".

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