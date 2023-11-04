مجلس الأمن يناقش تجديد العقوبات ومستجدات الوضع باليمن في جلستين خلال الشهر الجاري

يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC) أواخر الأسبوع الجاري، جلسة مفتوحة للاستماع إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات على اليمن، فضلا عن جلسة أخرى حول مستجدات الوضع في البلاد، منتصف الشهر الجاري.



ووفقا لجدول عمل مجلس لشهر نوفمبر الجاري، الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، فإن المجلس سيعقد، الأربعاء القادم 8 نوفمبر، جلسة صباحية مفتوحة يستمع فيها إلى إحاطة من مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة بـ (لجنة 2140).



وحسب نشرة المجلس فإنه من المتوقع أن يقوم المجلس بتجديد إجراءات العقوبات المالية وحظر السفر على اليمن، والتي من المقرر أن تنتهي في 15 نوفمبر، وولاية فريق الخبراء بشأن اليمن، الذي ينتهي في 15 ديسمبر.



وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كل من (عبدالخالق الحوثي، أبو علي الحاكم، علي عبدالله صالح، عبدالملك الحوثي، أحمد علي صالح).



وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات وفقا للأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015)، كلا من (سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي) ضمن قائمة العقوبات الأممية.



وفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية يقوم برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن.



إلى ذلك سيعقد المجلس جلسة مغلقة في السادس عشر من الشهر الجاري حول مستجدات الوضع السياسي والإنساني والعسكري في اليمن.



وخلال الجلسة سيقدم المبعوث الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، إيجازاً عن آخر التطورات ونتائج مباحثاته التي أجراها مع المسؤولين اليمنيين والفاعلين الإقليميين والدولييين.



كما من المتوقع أن يستمع أعضاء المجلس لإحاطات من أحد مسؤولي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) اللواء مايكل بيري.