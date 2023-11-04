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عدن - ياسمين التهامي - القاتل الصامت” .. اضرار كارثية يسببها قلة النوم ومدي تاثرها على حياتنا اليومية فما هي ؟؟! .

بعد العمل المكثف واستطلاعات الرئ العديدة التي تمت في الآونة الأخيرة ، وجد نسب كبيرة جدة من الاشخاص مصابون بمرض يدعي الأرق ، او بمسمي اخر اضراب النوم ، يتسبب هذا في عدم استطاعة الشخص النوم الكافي التي يحتاجه الجسم ، لقد عملت احصائيات عن عدد الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أثناء الليل لأنه لابد من أن ينام الشخص قدر من الوقت لارتياح جسده وهي حوالي 8 ساعات بحد أقصى، وهو يتسبب في حدوث أمراض خطيره بجسم الإنسان أو الموت المفاجئ في عمر صغير من أقوي الأسباب ولقد اعلنت صحيفة بريطانية عن هذا الموضوع واوضحت خطورته علي البشر فهو قاتل صامت بالنسبة لهم .احصائيات صحيفة بريطانية عن قلة النوم

لقد أعلنت صحيفة بريطانية عن أن الأشخاص الذين يتعرضون للموت في سن 75 عام معظمهم بنسبة 25٪ يموتون بسبب قلة النوم أثناء الليل وارتياح الجسم من أي تعب معرض له وأن معظم البريطانيين يعانون من قلة النوم أثناء الليل اكثر من ثلاث مرات في الاسبوع وهذا يجعل بريطانيا من أكثر الدول المعرضة الأمراض الخطيرة المزمنة.

الامراض الناتجة عن قلة النوم أثناء الليل

يوجد أمراض عديدة تصيب جسم الانسان عندما لا يأخذ قسط من النوم الكافي لارتياح جسمه من أي تعب وهذه الأمراض هيالأماكن !!!

من الممكن أن يصيب القلب ببعض الأمراض كالسكتة القلبية.

من أكثر الأمراض الناتجة عن قلة النوم هي أمراض الشرايين وضغط الدم.

من الممكن أن يصاب الإنسان بالسرطان أو السكر بسبب قلة النوم.