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عدن - ياسمين التهامي - اكتشاف مذهل: ملح الطعام يزيل الشعر الزائد بدون ألم ولا يعود مرة أخرى!"

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة الشعر الزائد في مختلف أنحاء الجسم، مما يسبب لهن الكثير من الاحراج والتوتر، خاصة عند حضور المناسبات الاجتماعية. ولذلك، يلجأن إلى تجربة مختلف الأساليب لإزالة الشعر، ولكنها في الغالب تكون مؤقتة وتسبب الكثير من الأضرار الجانبية والألم.

لذا، قررنا أن نشارك معكم اليوم أحد أفضل الطرق لإزالة الشعر بشكل دائم، وذلك باستخدام الملح فقط. تابعوا معنا الآتي لمعرفة كيفية تطبيق هذه الوصفة الفعالة.

هناك طرق مختلفة للتخلص من الشعر الزائد ومن بين هذه الطرق هناك وصفتان فعالتان: الوصفة الأولى تتطلب مزج ست ملاعق كبيرة من الكركم البودرة مع ستة ملاعق كبيرة من الملح الخشن وخمس ملاعق كبيرة من الحليب. بعد مزج المكونات جيدًا حتى تصبح لدينا عجينة كريمية، نقوم بوضع العجينة على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر ونتركها لمدة ربع ساعة. بعد ذلك، نقوم بإزالة العجينة بحركة عكسية لنمو الشعر ثم نمسح البشرة بقطعة من القطن المبللة بمحلول مقوي للبشرة لإزالة أي بقايا الكركم. وأخيرًا، نغسل البشرة بالماء الفاتر ونقوم بترطيبها. الوصفة الثانية تتطلب استخدام صابونة زيت الزيتون، ملح خشن، وماء الورد. نقوم بتجريش الصابونة ونضيف ربع كوب من الملح ونضيف ماء الورد تدريجيًا ونقلب المكونات حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك، نوزع الخليط على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر منها ونتركها لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك، نغسل المنطقة بالماء الفاتر ونلاحظ نتائج فعالة في إزالة الشعر الزائد. يمكن أيضًا إزالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام طرق أخرى غير استخدام الملح. وإليكم بعض هذه الطرق: وصفة أخرى تعمل على إزالة الشعر من الجذور تتطلب مزج ربع كوب من دقيق الحمص مع ربع كوب من خشب الصندل المطحون وربع كوب من الحليب الفاتر وملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة كبيرة من ماء الورد وزيت الخردل. بعد مزج المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة كريمية، نقوم بتوزيعها على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر. بعد أن تجف العجينة تمامًا، نقوم بإزالتها بحركة عكسية لنمو الشعر ونغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها. وصفة أخرى تتطلب تهريس حبة متوسطة من الموز وإضافة ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وخلطهما معًا. بعد ذلك، نوزع الخليط على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر وبعد مرور ثلث ساعة، نقوم بإزالة الخليط بحركة عكسية لنمو الشعر ونغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها