شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن علامه تظهر في العين اذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً قبل فوات الاوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وتتضمن العلامات الأولى لسرطان البروستاتا الحاجة إلى التبول بشكل متكرر خاصًة في الليل، الرغبة المتكررة في استخدام المرحاض، صعوبة التبول، والإجهاد، وضعف تدفق البول، والشعور بأن المثانة ليست فارغة، فضلا عن وجود دم في البول أو السائل المنوي، وفق موقع “walesonline”. وبحسب مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك علامة واحدة يجب أن تنتبه إليها يمكن رؤيتها في العين، وهي "اليرقان"، وهو تحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر، فقد يكون ذلك علامة على انتشار سرطان البروستاتا إلى الكبد. وعن الأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا: 1-الشعور بالتعب الشديد. 2-الشعور بالإعياء بشكل عام. 3-فقدان الوزن غير المبرر. 4-إذا انتشر السرطان إلى العظام، يشعر المريض بألم في العظام. 5-إذا انتشر إلى الرئتين، فقد يصاب بسعال لا يختفي.

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