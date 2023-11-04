شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما هو الفلق الذى حذر الله تعالي النبي ﷺ من شره وامره بالاستيعاذ منه ؟ سترتعش من شدة الاجابة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هو سجن في جهنم يسمى هذا الاسم. ‏هو اسم من أسماء جهنم. ‏هو الصبح. ‏هو الفلق، ومعنى الكلام: قل أعوذ بربّ الفلق. ‏والصواب في ذلك أن يقال: إن الله جلّ ثناؤه أمر نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقول: “أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ”، والفلق في كلام العرب هو فلق الصبح، حيث تقول العرب: “هو أبين من فَلَق الصُّبح أو من فرق الصبح”. ويجوز أن يكون في جهنم سجن اسمه فَلَق. وإن كان كذلك، ولم يكن جلّ ثناؤه وضعَ دلالة على أنه عنى ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ بقوله: “بِرَبِّ الْفَلَقِ” ب ما يُدْعَى الفلق دون ب، وكان الله سبحانه وتعالى ربّ كل شيء من خلقه، فإنه يجب أن يكون معنيا به كل شيء اسمه الفَلَق، لأنه ربّ كلّ ذلك. [3].

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