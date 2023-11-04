شكرا لقرائتكم خبر عن عريس ينهار فجأة وينفجر بالبكاء والعويل أمام عروسته بليلة الزفاف..ولن تصدق لماذا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهار عريس وولول وبكى كالمفجوع عقب انتهاء حفل زفافه بساعتين وفي ليلة دخلته على عروسه، لسبب فاجأ عروسه التي أقسمت له أنها تحبه ولم ترتكب أي هفوة ثير حنقه وتدفعه للانهيار بين يديها.

وسارع العريس للاعتراف لزوجته أنه بكى وأصيب بحالة حزن شديد بعد أن تذكر والدته التي توفيت قبل شهرين من زفافه والتي كانت تتمنى أن تراه في ذلك اليوم أن ليلة زفافها كانت الأغرب من نوعها والأكثر بؤسا لأنها قضت الليل في التخفيف عن زوجها الذي أصيب بانهيار فور دخولهما عش الزوجية