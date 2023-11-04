شكرا لقرائتكم خبر عن " مقهوروانخدعت"..فتاة تورط شاب صادفته داخل مطعم بدفع فاتورة غداء مع صديقاتها ب1500 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف شاب كيف ورطته فتاة في دفع فاتورة بمبلغ 1500 ريال داخل مطعم.

تناول الطعام

وقال الشاب خلال رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ذهب إلى مطعم لتناول الغداء بعد الانتهاء من عمله، مشيرا إلى أنه كان يجلس بمفرده، بينما تجلس 4 فتيات على طاولة أمامه.

فتاة تذهب إلى الطاولة

وأشار إلى أنه تفاجأ بإحدى الفتيات تذهب إلى طاولته وتستأذنه للجلوس معه ووافق، لافتا إلى أنها قالت إنها كانت تريد تتناول معه الطعام ولكن الطعام الموجود أمامه يكفيه هو فقط ما اضطره لطلب كمية كثيرة من الطعام.

وأوضح أن الفتاة تناولت معه الطعام، ثم أخبرته أنها كانت جالسة على الطاولة وجاءت 3 فتيات وجلسن معها وتضايقت منهن، ولذلك تركت الطاولة دون أن تأكل طعامها أو تحاسب عليه.



فاتورة 1500 ريال

وأضاف، أنه أخبر الفتاة أنه سيدفع فاتورة طعامها، ثم أعطته حسابها على السناب شات، لافتا إلى أنه تفاجأ أن قيمة فاتورته وفاتورتها بلغت 1500 ريال.



الخروج من المطعم

وأشار إلى أن عندما خرج من المطعم وجد الفتاة تقف مع الفتيات الثلاثة، وتبين أنهن صديقاتها وأنهن اتفقن عليه ليدفع فاتورة الطعام الخاصة بهن. وتساءل :"كيف أخذ حقي منهن لأني مقهور وانخدعت".