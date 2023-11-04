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شاهد "فيديو" يدمي القلوب ...رد فعل فتاة سعودية لحظة اخبرها الطبيب بمرضها الخطير

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" يدمي القلوب ...رد فعل فتاة سعودية لحظة اخبرها الطبيب بمرضها الخطير

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 17:42

 وثقت فتاة ردة فعل أختها بعد ذهابها إلى طبيبها الخاص ومعرفة مرضها.

وأبان الفيديو الفتاة وهي تفترش الأرض في البر وتضع يدها على وجهها وتبكي في حزن شديد.

وعلقت الفتاة التي نشرت الفيديو: لما رحنا موعد تحاليل أختي قال لها الدكتور فيك مرض مناعي خطير اسمه الذئبة الحمراء.

وأوضحت أنها لم تنطق بحرف وطلبت أن يذهبوا بها إلى البر.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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