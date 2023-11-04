عدن - ياسمين التهامي - منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول الـ 24 ساعة المقبلة.. تحذير عاجل من الارصاد

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 18:03

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.