شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يدوس على مصحف يثير غضب المغردين في السعودية ... فما القصة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشخص يدوس بقدمه على مصحف.

#رجل_يدعس_القران

وأثار المقطع، الذي انتشر بشكل كبير، غضب الكثيرين في المملكة مما دفعهم إلى إطلاق وسم#رجل_يدعس_القران ، الذي كان من ضمن أكثر الوسوم انتشارًا في السعودية حاصدًا أكثر من 25 ألف تغريدة.

وطالب المغردون من خلاله السلطات المعنية بالتدخل وإلقاء القبض عليه.

فقال محمد السفياني: "أناشدك بالله يا ملكنا وولي أمرنا ملك الحزم والعزم وأناشد ولي عهده أن تأمرون بإلقاء القبض على هذا الشخص وأقسم بمن أحل القسم أن هذا المقطع أغاظني وتقطع قلبي حسرة وغبنه من إهانة لكلام الله جل جلاله وتدنيسه له وتصوره لقبح فعله حسبنا ونعم الوكيل".

وبحسب المغردين فإن الشخص نشر الفيديو على صفحته في إنستغرام، ثم حذفه وكتب ما يشبه الاعتذار قائلاً إنه تاب عن فعلته.