شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من دفن إمرأة .. كلب ينبش القبر ويكشف المستور الذي حاول جميع أقاربها إخفاءه ‘‘تفاصيل صــادمة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ��ي حادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها.



وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجر الثلاثاء أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية".





وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة".





وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما". عدن - ياسمين التهامي - ��ي حادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها.وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجر الثلاثاء أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية".وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة".وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما".

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