شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يوجه رسالة لجماهير الهلال السعودي بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه البرازيلي نيمار، رسالة شكر لجماهير فريقه الهلال السعودي، متعهدا بأن يعود معهم قريبا وذلك بعد خضوعه أمس الخميس لجراحة "ناجحة" بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

ونشر نادي الهلال فيديو لنيمار من المستشفى بعد العملية وهو يقول: "مرحبا جماهير الهلال، شكرا على كل الحب، كل شيء تم بشكل جيد، سأعود قريبا معكم، قبلة لكم، ثقة في الله، شكرا على الدعم، وداعا".

من: اليمن الآن

كما نشر نيمار صورة على حسابه في "إنستغرام" محاطا بابنيه مرفقة برسالة: "كل شيء سيكون على ما يرام".

ولم يتم تحديد مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه العملية.

وتعرض نيمار إلى الإصابة في 17 أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سقط نجم "السيليساو" بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

وكان نيمار انضم إلى الهلال في أغسطس الماضي في صفقة ضخمة، بعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان.