تعز.. مظاهرة حاشدة للتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز مظاهرة حاشدة، السبت، للتنديد بالمجازر الجماعية والابادة الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني يوميا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وفي المظاهرة -التي جرت في شارع جمال وسط تعز بدعوة من الأحزاب السياسية والقوى السياسية بمحافظة تعز، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، والهيئة الشعبية لمناصرة قضايا فلسطين- رفع المحتجون العلم الفلسطيني ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية، والتضامن مع فلسطين.



وقال بيان المظاهرة، إن الجريمة التي تنفذها الصهيونية في غزة جريمة ضد الإنسانية وابادة يومية أمام العالم وبدعم أمريكي صريح يجعل امريكا شريكا أساسيا في هذه المجازر مع معظم الدول الغربية في نية لاستهداف تصفية القضية الفلسطينية ورسم خارطة المنطقة بقلم استعماري على حساب القضية الفلسطينية.



ودعا البيان، الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف عملي ومسؤول لوقف الابادة في غزة وقبل ذلك إيصال المساعدات الانسانية وفي المقدمة الوقود والأدوية، والتحرك الجاد لوقف قتل المدنيين وضرب المستشفيات وقتل أبناء غزة جوعا وعطشا، ودعم المقاومة الفلسطينية بكل وسائل الدعم المتاح واعتبار القضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين والخروج من مربع الانتظار والكلام والتفرج لذبح الحياة في غزة.



وطالب جمهورية مصر العربية بممارسة لسيادتها على معبر رفح وفتحة بشكل دائم ومستمر لدخول مواد الإغاثة اللازمة لأهلنا في فلسطين وتسليمها إلى وكالات الأمم المتحدة في غزة.



وحيا الدول التي قطعت علاقاتها بالكيان الصهيوني ونطالب الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات فورا وإيقاف أي تعاملات اقتصادية مع دولة الاحتلال.. كما ندعوها إلى وقف مؤقت لتدفق البترول والغاز عن الدول الداعمة وكذا تعليق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كافة الدول الداعمة للعدوان على الشعب العربي في فلسطين.



كما ثمن تحرك الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجرائم الاحتلال في كل البلدان وخاصة تلك التي تخرج في مدن وعواصم الحكومات الداعمة للاحتلال، داعيا الجميع لمزيد من الضغط على المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار من أجل إنقاذ الإنسانية التي تذبح على أيدي الصهاينة في غزة ومدن الضفة.



وأكد البيان، أن فلسطين دولة عربية حرة وأن الاحتلال لابد له من الرحيل وأن طوفان الأقصى والنضال المستمر للشعب الفلسطيني يؤكد أن يوم الخلاص قادم ويوم تحرير الأقصى قادم لا محالة وأنها ثورة حتى النصر وتحرير فلسطين كل فلسطين.



كما دعا كافة أبناء تعز نساء ورجالا وكل القوى والاحزاب والمنظمات والأفراد إلى رفع وتيرة التضامن بالكلمة والوقفات والمسيرات فالدعم السياسي والجماهيري والاعلامي هو أقل واجب نقوم به وهو فعل له تأثيره الإيجابي في مسار المعركة ورفعا لروح ومعنويات الابطال في غزة ومدن الضفة وكافة مدن فلسطين المحتلة.

