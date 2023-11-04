عدن - ياسمين التهامي - قرار سعودي صارم باجراء هذا الفحص قبل الزواج بدءً من هذا التاريخ (نصف الشباب السعودي لن يتزوج )

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 20:13

قالت الدكتورة رانيا بالخير، مديرة مركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الولادة في مكة، إن فحص المخدرات يُجرى فقط لغير السعوديين الراغبين بالزواج من سعوديات، ولا يُجرى للمواطنين السعوديين.

وأضافت خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هناك أشهر تكثر فيها طلبات فحص الزواج مقارنة بباقي الشهور، وهي أشهر الصيف، وهي يونيو، ويوليو، وأغسطس.

وأشارت إلى أنه لا توجد أي نية لإضافة فحوصات جديدة بالنسبة للمواطنين السعوديين.