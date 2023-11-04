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علامات الساعة ظهرت في الرياض ...إمرأة سعودية تخاطب الفنان عبد المجيد عبد الله بوقاحة وبدون خجل

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عدن - ياسمين التهامي - علامات الساعة ظهرت في الرياض ...إمرأة سعودية تخاطب الفنان عبد المجيد عبد الله بوقاحة وبدون خجل

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 19:47


وثق مقطع فيديو، امرأة تطلب من الفنان عبدالمجيد عبدالله أن يغني لها أغنية " فزيت من نومي أناديك".

وسمع في الفيديو، صوت امرأة توجه حديثها للفنان عبدالمجيد عبدالله، قائلة:" أنا تطلقت الأسبوع اللي فات وأبيك تغني لي فزيت من نومي أناديك"، فضحك الأخير.

الجدير بالذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا أولى حفلات الدورة الرابعة من موسم الرياض، يوم الخميس، على خشبة مسرح بوليفارد وورد، وسط إقبال جماهيري كبير.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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