عدن - ياسمين التهامي - علامات الساعة ظهرت في الرياض ...إمرأة سعودية تخاطب الفنان عبد المجيد عبد الله بوقاحة وبدون خجل

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 19:47



وثق مقطع فيديو، امرأة تطلب من الفنان عبدالمجيد عبدالله أن يغني لها أغنية " فزيت من نومي أناديك".

وسمع في الفيديو، صوت امرأة توجه حديثها للفنان عبدالمجيد عبدالله، قائلة:" أنا تطلقت الأسبوع اللي فات وأبيك تغني لي فزيت من نومي أناديك"، فضحك الأخير.

الجدير بالذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا أولى حفلات الدورة الرابعة من موسم الرياض، يوم الخميس، على خشبة مسرح بوليفارد وورد، وسط إقبال جماهيري كبير.