شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ان تتناولها.. 7 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ .. تعرف عليها فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الأسماك هي من أهم أنواع اللحوم والمعروف بأن لها مذاق شهي ومميز جدا وينصح عادة بتناولها من قبل الكثير من الأطباء نظرا لما لها من فوائد تعود على الجسم فمن المعروف أن الأسماك تحتوي على الأوميجا 3، والتي لها أهمية كبيرة في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم هذا طبعا بخلاف أن الأسماك تحتوي على نسب معتدلة من البروتينات اللازمة لصحة الجسم، ولكل منا نوع معين من أنواع الأسماك يفضل أن يقوم بتناوله، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم بعض أنواع الأسماك التي يجب الحذر منها لأنها سامه

: إحذر من تناول هذه الأنواع من الأسماك سامة في هذا السياق أوضحت بعض الدراسات الحديثة أن هناك بعض أنواع الأسماك تحتوي على معدلات مرتفعة من مادة الزئبق وهي مادة سامة، وجودها في جسم الإنسان يؤثر عليه بشكل كبير ويعمل على تدمير الجهاز العصبي ومن تلك الأسماك ما يلي

: : سمكة الأسد. سمكة تسمى الأرنب أو سمكة المنفاخ. سمكة العقرب سمك القرش سمك أبو سيف سمك الخشن البرتقالي سمكة القط

. : تعرف معنا ازاي تفرق بين السمك الصالح للأكل والسمك الفاسد أولا عندما اكون السمك طازج لابد وان لا يخرج اي دماء عندما نقوم بتقطيع بينما لو خرج دماء فهو سمك فاسد يجب الحذر منه وأيضا من علامات السمك الطازج انها عيونه تكون باللون الفاتح وصافيه. شارك على ..

. [: “ماتكلهاش تاااني طول عمرك” .. 7 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ .. اعرفهم بسرررعة