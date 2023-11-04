شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يعاني من الكولسترول الزائد.. تعرف على تأثير تناول قطعة من " الجوافة " بشكل يومي على الجسم"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الجوافة أحد تلك الفواكه التي يفضل تناولها كل من الكبار والصغار على حد سواء نظرا لما تحتويه من طعم حلو ومذاق لا يمكن أن يقاوم ، حيث أنه وبمجرد توافرها في الأسواق يهرع الكثير منا إلى شرائها ، فبجانب الطعم الاستثائي لها فهي منجم من الفوائد الصحية والتي تمد الجسم بما يحتاج له من قيمة غذائية تتمثل في احتوائها على مختلف أ،واع الفيتامينات والمعادن وهو ما يجعلها من الفواكه المثالية طعما وكذلك فائدة صحية وهو ما سنتحدث عنه من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا .

فوائد الجوافة الصحية

جدير بالذكر أن هناك العديد من الدراسات التي أجربت مؤخرا والتي أثبتت أن للجوافة تأثير قوي للغالية على معدلات الكوليسترول في الجسم حيث أشارت بعضها إلى تناول قطعة من ثمرة الجوافة يعمل على التقليل من نسب الكوليسترول الضار في الجسم ما ينعكس أثره إيجابا على الصحة بشكل عام

في ذات السياق فقد أوضح ذات الاختبارات أن لها تأثير كذلك على زيادة نسب الكوليسترول الجيد في الجسم أيضا كما أن الجوافة تحتوي على نسب مميزة للغاية من معدن البوتاسيوم والذي بدوره يساعد في خفض ضغط الدم بشكل جيد وهو الشئ الذي يعد علاجا طبيعيا لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع لذا ينصح بتناول تلك الفاكهة لكن باعتدال لتحصل على الفائدة الصحية .