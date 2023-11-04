شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب سعودي تنكّر باسم فتاة لطلب سيارة في مشوار خاص ..وعند ما حضر السائق كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف شاب عن تصرف غريب من قبل السائقين الذين يعملون في خدمة التطبيقات لتوصيل " المشاوير" الشهيرة أثناء تعاملهم مع طلبات الشباب والفتيات. مشيرا إلى أنهم لا يستجيبون لطلب الزبائن من الرجال بينما يسارعون في الرد على طلبات الفتيات. وقال "الشاب" في تصريحات لصحيفة "المرصد": أنه طلب سيارة عبر تطبيق شهير في مدينة جدة لتوصيل المشاوير وذلك للذهاب إلى أحد الأماكن ولكنه أنتظر لمدة نصف ساعة دون أن يتسلم أي سائق الطلب. وأشار إلى أنه كرر الطلب مرة أخرى مستخدما اسم فتاة "أسيل" وتفاجأ بسرعة الاستجابة لطلبة خلال 3 دقائق. ولفت إلى أنه عندما حضر له السائق تفاجأ بأنه شاب وليس فتاة فسأله "أنت أسيل" ورد عليه قائلا : "أصيل". في إشارة إلى أنه لجأ إلى هذه الحيلة لخداع السائق لسرعة تنفيذ طلبه..

كانت هذه تفاصيل خبر شاب سعودي تنكّر باسم فتاة لطلب سيارة في مشوار خاص ..وعند ما حضر السائق كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.