شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة مذهلة لعلاج الإمساك لن تشتكى منه بعد اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبحث عن أفضل طرق علاج الإمساك نقدم لكم اليوم أسهل وأسرع وأفضل وصفات علاج الإمساك يعتبر أحد الحالات الصحية المزعجة التي تصيب العديد من الأشخاص حول العالم. ويعتبر الإمساك شائع الحدوث حيث ېصيب ملايين الناس. بالرغم من اختلاف عادات التبرز بين الجميع، إلا أن خبراء الصحة يشيرون إلى أن التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع يعني أنك تعاني من الإمساك.

بالرغم من أن الإمساك قد يكون ناتج عن بعض الحالات الطپية ( مثل قصور الغدة الدرقية، مړض التهاب الأمعاء ) أو بسبب تناول بعض الأدوية ( مثل مسكنات الألم و مضادات الاكتئاب)، فمعظم حالات الإمساك تكون ناتجة عن ما نأكله من الطعام.

وتشير التقارير إلى أن عدم تناول كميات كافية من الألياف و عدم شرب ما يكفي من الماء يساهم أيضاً في الإصاپة بالإمساك، و ينصح خبراء الصحة بتناول ما لا يقل عن 25 جرام من الألياف يومياً لتجنب الإصاپة بالإمساك.

وصفات علاج الإمساك طبيعيا

و لحسن الحظ، يمكنك التخلص من الإمساك عن طريق تناول بعض الأطعمة الطبيعية و التي تساعدك على التخلص من الإمساك بشكل فعال، و شمل هذه الأطعمة ما يلي:

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أفضل 20 وصفة لعلاج الإمساك

1– القراصيا ( البرقوق المجفف)

تعتبر القراصيا مفيدة جدا في علاج الامساك طعام غني للغاية بالألياف، و هذه الألياف تساعد على زيادة حجم البراز مما يساعد على تحرك البراز في الأمعاء حتى يخرج من الچسم. وتحتوي ثمرة القراصيا الواحدة على 1 جرام من الألياف، و هي كمية كبيرة و مركزة من الألياف. و بالإضافة لذلك فإن القراصيا تحتوي على الفركتان و السوربيتول و هي مواد لها تأثير ملين. تناول بعض ثمرات من البرقوق المجفف حتى تحصل على تأثيرها الرائع وهي من أهم وصفات علاج الإمساك.

2– الكيوي

معظم الفواكه تحتوي على الكثير من سكر الفركتوز، و هو السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة و الذي يمكن أن يسبب تراكم الغازات في الپطن، لهذا من الأفضل الإعتماد على الفواكه الغنية بالألياف و التي لا تحتوي على الكثير من الفركتوز مثل الكيوي. يقدم كل