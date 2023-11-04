شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسباب ظهور خطوط الأظافر.. هل تشير إلى مشكلة خطيرة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد تشير الخطوط والنتوءات الموجودة في أظافر اليدين إلى وجود مشكلة صحية حالية أو سابقة، وقد تحدث الخطوط أيضًا إذا كان يعاني الشخص من نقص في الفيتامينات، وقد تمتد الخطوط عموديًا لأعلى ولأسفل أو أفقيًا عبر الأظافر. مساحة إعلانية ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور خطوط الأظافر، وفقًا لما نشره موقع "WebMD" و"Clevelandclinic".

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ظهور خطوط الأظافر يمكن أن تسبب بعض الحالات الصحية ونقص العناصر الغذائية ظهور خطوط أو خدوش في الأظافر، وتشمل الأسباب الشائعة لخطوط الأظافر العمودية، والتي تسمى أيضًا الحواف الطولية، ما يلي: 1. الشيخوخة الطبيعية يصاب العديد من الأشخاص بحواف عمودية على أظافرهم مع تقدمهم في السن، وتعد هذه الخطوط ليست خطيرة. 2. الأمراض الجلدية إذا كانت البشرة جافة جدًا أو مصابة بإكزيما، فقد تظهر خطوط عمودية على الأظافر. 3. مرض الغدة الدرقية إذا كان الشخص يعاني من قصور الغدة الدرقية، فتتحول الأظافر إلى أظافر سميكة وهشة ذات خطوط عمودية، وقد تتفتت الأظافر أيضًا أو تنكسر بسهولة، وقد تبدو أطراف الأصابع منتفخة.

4. حالات متفرقة عادًة ما تكون النتوءات أو الخطوط الأفقية في الأظافر نتيجة لحالة تسمى خطوط بو، وقد تحدث هذه الخدوش والخطوط عندما يقاطع شيء ما نمو الأظافر، وتشمل الأسباب المحتملة ما يلي: إعلان • العلاج الكيميائي. • أضرار استخدام الأظافر الصناعية أو الأكريليك أو وضع المناكير الجل لفترات طويلة. • إصابة الأظافر، مثل ضرب الإصبع في الباب أو سقوط شيء ما على القدم. • مرض الأوعية الدموية الطرفية (PAD)

. • مرض شديد مصحوب بحمى شديدة، مثل كوفيد 19 أو الحصبة أو الالتهاب الرئوي. 5. نقص الفيتامينات أو المعادن يمكن أن يسبب نقص التغذية في تغييرات في الأظافر، فنقص الزنك يمكن أن يسبب خطوط بو والبقع البيضاء على الأظافر، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى ظهور نتوءات عمودية للأظافر وتشوه الأظافر. 6. عدوى تسبب العدوى الفطرية أو العدوى البكتيرية أو الثآليل الفيروسية ظهور خطوط الأظافر. ...: أسباب ظهور خطوط الأظافر.. هل تشير إلى مشكلة خطيرة؟.