شكرا لقرائتكم خبر عن إمرأة أمريكية تشعر بحركات غريبة ومثيرة تحت السرير .. وحينما نظرت الى اسفل السرير كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاشت سيدة أمريكية لحظات رعب شديدة، حينما اكتشفت 18 ثعبانًا تحت سريرها قبل النوم بدقائق.

وفي التفاصيل، لاحظت “تريش ويلشر” عند خلودها إلى النوم، قطع الزغب تتحرك بشكل مستمر، ورغم شكوكها إلا أنها اكتشفت أخطر من ذلك حينما رأت شيئًا آخر يتحرك في امنطقة ذاتها.

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وبسبب الخوف قررت السيدة فحص أسفل السرير لتكتشف وجود 18 أفعى، حيث كانت عبارة عن ثعبان أم و 17 فرخًا صغيرًا. عقب ذلك، استدعت تريش خبير الأفاعي حيث قام بجمعها وإطلاقها قرب النهر.