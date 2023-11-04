وزير الصحة يشدد على ضرورة تفعيل نظام الجودة في المختبرات المركزية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على ضرورة تفعيل نظام المعايرة وتحسين الجودة في مختبرات الصحة المركزية، وتعزيز العمل الرقابي على أداء المختبرات العامة والخاصة وضبط العمل فيها فنياَ وعلميا.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بحيبح، مختبر الطوارئ بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد الوزير بحيبح على أهمية المختبر في إجراء الفحوصات الوبائية والاعتناء بالصحة العامة، لافتاً إلى ضرورة أحداث تكامل تام بين القطاعات الصحية المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشاد بالتطور الملموس الذي يشهده المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية والذي سينعكس ايجاباً على الوضع الصحي.

وجدد بحيبح، حرص الوزارة على معالجة كافة الصعوبات والإسهام في البحث عن حلول لتشغيل مختبر المياه والأغذية وقضايا المتعاقدين.

بدوره، استعرض مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية الدكتور وحيد الباخشي، عملية إعادة التأهيل الذي شهده المركز والذي شمل افتتاح مختبر الطوارئ ورفده بالتجهيزات اللازمة.