اليمن يُدين استهداف الإحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، استهداف قوات الاحتلال الصهيوني، للمستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

وأستنكرت الخارجية اليمنية في بيان لها، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المستشفيات وسيارات الاسعاف والمدارس التي أصبحت مراكز إيواء في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين في ظل عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن الاستهداف الاسرائيلي يمثل تجاوزاً وتحدياً غير مسبوق لكافة القوانين الدولية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعلية تكفل وضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لكافة القرارات والتشريعات الدولية.