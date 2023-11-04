شاهد .. وصية الفنانة جواهر الكويتية.. أبكت الحجر قبل البشر!!

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصية الفنانة جواهر الكويتية.. أبكت الحجر قبل البشر!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفنانة إلهام الفضالة، عن تفاصيل الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة “جواهر الكويتية” التي توفيت خلال الساعات الماضية بعد رحلة فنية مليئة بالأعمال الفنية الهادفة.

وقالت الفنانة إلهام الفضالة عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” أن الراحلة جواهر الكويتية ارتدت الحجاج قبل مرضها واوصت بعدم نشر صورتها بعد موتها وهي بدون حجاب.

واضافت الفضالة في منشورها : “جواهر لن تكون راضية في حال نشر صورة قديمة لها بشعرها، جواهر ارتدت حجابها كاملاً أول ما تعبت ودخلت العناية المركزة، وهي حاليًا، إن شاء الله، أخذها بصفحة نظيفة، ودخلت الغيبوبة بحجابها”.

وتابعت إلهام الفضالة: “كانت وصية جواهر الكويتية أن النعي ما ينزل بصورة كاشفة فيها شعرها، ولن تكون راضية ولا أهلها سيكونون راضين لو تم إنزال صورة كاشفة فيها شعرها، وإذا نعيتموها انعوها بكلمات وليس بصورة، هي الآن في دار الحق عند رب العالمين، وتحمّلت الكثير “.

ملامح من مشوار جواهر الكويتية

ولدت جواهر الكويتية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1990، عبر مسرحية الأطفال “الخفاش”، ثم ظهرت كموديل في كليب للمطرب خالد بن حسين بعنوان “كنت أحبه”.

وفي 1997، شاركت جواهر الكويتية في 4 أعمال درامية، ثم اعتزلت الفن وعادت إليه عام 2003، وقدمت العديد من الأعمال الفنية حتى عام 2018، وفي فبراير/شباط 2020 أعلنت إصابتها بسرطان المعدة.