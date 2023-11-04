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عدن - ياسمين التهامي - خبر صاعق لجماهيرنادي الهلال السعودي بعد ايقاف نجم الفريق لتعاطيه المنشطات

في خبر صادم للجماهير السعودية، كشف تقرير اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بأن لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال “عمر هوساوي” قد وقع بفخ مادة محظورة هي Darbpoetin، وذلك وفقاً لنتائج تحليل العينة التي تم أخذها من اللاعب.

واصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قراراً تأديبياً، قضى بإيقاف اللاعب عمر هوساوي؛ لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال لمدة 4 سنوات،

وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أُخذت من اللاعب، والمادة المحظورة هي Darbpoetin وهي من المجموعة ع2 “هرمونات الببتايد”، وهي مواد محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية للمنشطات.

وقد تنازل اللاعب عن حقه في فتح وتحليل العيّنة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة الاستماع، وتقرّر حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم الأهلية.

وتمّ منح اللاعب الحقوق المتعلقة كافة بالاستئناف وتمّ إشعاره والاتحاد السعودي والدولي لألعاب القوى بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة لاعتماد تنفيذها.



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نجم الهلال طلع يتعاطى منشطات.. لجنة الرقابة تصدر قرار عاجل والجماهير السعودية في صدمة!!

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في خبر صادم للجماهير السعودية، كشف تقرير اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بأن لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال “عمر هوساوي” قد وقع بفخ مادة محظورة هي Darbpoetin، وذلك وفقاً لنتائج تحليل العينة التي تم أخذها من اللاعب.

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واصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قراراً تأديبياً، قضى بإيقاف اللاعب عمر هوساوي؛ لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال لمدة 4 سنوات،

وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أُخذت من اللاعب، والمادة المحظورة هي Darbpoetin وهي من المجموعة ع2 “هرمونات الببتايد”، وهي مواد محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية للمنشطات.

وقد تنازل اللاعب عن حقه في فتح وتحليل العيّنة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة الاستماع، وتقرّر حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم الأهلية.

وتمّ منح اللاعب الحقوق المتعلقة كافة بالاستئناف وتمّ إشعاره والاتحاد السعودي والدولي لألعاب القوى بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة لاعتماد تنفيذها.



وإلى جانب هوساوي، قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أيضا إيقاف كل من اللاعب جعفر الحرازي لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى ندى إسماعيل لاعبة رياضات القوة لمدة 4 سنوات، ومنار تراوري لاعبة ألعاب القوى لمدة سنتين.