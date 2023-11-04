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هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يفجر مفاجأة

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عدن - ياسمين التهامي - هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يفجر مفاجأة

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 22:44

سم ‏‏‏استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، الجدل بشأن تسبب الاستحمام بالماء البارد في الجلطات
وكتب خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على " تويتر": لكثرة السؤال عن مقطع منتشر ...نقول ١. الاستحمام بالماء البارد ليس من أسباب جلطة الرأس، ٢.الاستحمام وعدم فرك فروة الرأس ليس من مسببات الجلطة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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