عدن - ياسمين التهامي - هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يفجر مفاجأة

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 22:44

سم ‏‏‏استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، الجدل بشأن تسبب الاستحمام بالماء البارد في الجلطاتوكتب خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على " تويتر": لكثرة السؤال عن مقطع منتشر ...نقول ١. الاستحمام بالماء البارد ليس من أسباب جلطة الرأس، ٢.الاستحمام وعدم فرك فروة الرأس ليس من مسببات الجلطة