- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يفجر مفاجأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يفجر مفاجأة
السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 22:44
سم استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، الجدل بشأن تسبب الاستحمام بالماء البارد في الجلطات
وكتب خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على " تويتر": لكثرة السؤال عن مقطع منتشر ...نقول ١. الاستحمام بالماء البارد ليس من أسباب جلطة الرأس، ٢.الاستحمام وعدم فرك فروة الرأس ليس من مسببات الجلطة