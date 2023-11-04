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عدن - ياسمين التهامي - نتائجها ستذهلك..تعرف على فوائد التمر الهندي للبشرة"

التمر الهندي شجر كبير من فصيلة القرينات، يعمل من ثمره أقراص، ويصنع من نقيعه شراب لذيذ. يؤخذ الغلاف الخارجي للثمرة ويحفظ بخلطه بالسكر، شكله بني غامق، يحتوي على حمض الطرطريك ومجون الطرطار، وسكر الغلوكوز والفركتوز، والسكر المحفوظ فيه، وهو ملين خفيف، وجزء من حلويات السنامكي.

كما يحتوي على حموض منها حمض النيكوتينيك وفيتامين ب ٣ وزيت طيار يضم الجيرانيول والليمون ، كما يحتوي على البكتين والبوتاسيوم والسكريات.

يتم استخدام التمر الهندي في العديد من المطابخ حول العالم، ولا شك في أنه يضيف نكهة لذيذة للطعام، ويحتوي على العديد من الفوائد، حيث يمكن استخدامه لتجديد شباب البشرة والشعر. ويمكن أن يتم الاستفادة من التمر الهندي في عملية فقدان الوزن والحماية من السرطان وتحسين الجهاز الهضمي. ويحتوي التمر الهندي على العديد من الفيتامينات مثل الفيتامين سي ومضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد التمر الهندي للبشرة: تفتيح الجلد: يمكن أن يتأثر الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس والغبار والتلوث، حيث تصبح البشرة جافة وباهتة وغير مستوية وقد يحدث انسداد في مساماتها. ولا يمكن للشخص التوقف عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس ولكن يمكن استخدام بعض الوصفات التي تحتوي على التمر الهندي ولحل هذه المشكلة، والتي تعمل على تفتيح الجلد.

مقشر للجسم: يعمل التمر الهندي على تقشير الجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من حمض ألفا وهو أحد المكونات الرئيسية لكريمات التقشير المتنوعة في السوق. حيث يساعد في القضاء على الأوساخ والشوائب التي تكون في أعماق الجلد وتعمل على انسداد مسامات الجلد.