شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بمليون جنيه.. طريقة فرد الشعر بزيت الزيتون والنشا.. أقوي من الكيراتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتقد الكثيرين من الرجال والنساء بضرورة تعريض الشعر للمواد الكيميائية والحرارة لفرد الشعر، لكن هذا غير صحيح! طريقة فرد الشعر بالنشا بالتفصيل هي علاج منزلي رائع لفرد الشعر المجعد، استخدام صبغات الشعر، ومنتجات فرد الشعر التي لا تخلو من المواد الكيمائية الضارة، بالإضافة إلى العوامل البيئية وسوء التغذية يدمر شعرك ويجعله باهت وجاف ومجعد، وفي هذا المقال سنخبركم عن افضل الطرق لفرد الشعر مثل الكرياتين بل وافضل وهي طريقه فرد الشعر بزيت الزيتون والنشا جربها الان ولن تندم أبدافرد الشعر بزيت الزيتون والنشا

• يمتلك زيت الزيتون العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب الشعر الجاف وحمايته من التساقط، كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات، ويساعد في التخلص من قشرة الشعر.

• يعمل العسل على ترطيب وتليين الشعر، كما يساعد على نموه وإطالته. يمتلك العسل القدرة على علاج الحكة والمساعدة في التخلص من قشرة الشعر، كما يعتبر مضاد قوي للأمراض والعدوى، فيترك فروة راسك نظيفة وخالية من الميكروبات. استخدام النشا لفرد الشعر يعد استخدام النشا أحد الطرق التقليدية المعروفة للجميع بتحضير الطعام، إلا أن الكثير قد يغفل عما له من فوئد مذهلة للشعر بالرغم مما يحتوي عليه من الفوائد والخصائص المعالجة لكافة مشاكل الشعر من جفاف وتقصف وتساقط، إضافة لخصائصه المحسنة والمساعدة على النمو وإعادة الإنبات.